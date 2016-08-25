Баку. 25 Августа. REPORT.AZ/ Эстония назначила в Азербайджан нового посла.

Как передает Report, президент Тоомас Хендрик Ильвес в среду подписал в Кадриорге указы о назначении Чрезвычайных и полномочных послов в Азербайджане, Армении, Вьетнаме, Мьянме, на Шри-Ланке и в Сингапуре.

Послом Эстонии в Азербайджане станет Марин Мыттус (резиденция в Анкаре), послом в Армении — Кай Каарельсон (резиденция в Тбилиси), а послом во Вьетнаме — Мартен Кокк (резиденция в Пекине). Послом в Мьянме, Сингапуре и на Шри-Ланке станет Рихо Круув (резиденция в Нью-Дели).