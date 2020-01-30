Европейский суд обнародовал статистику по Азербайджану за прошлый год

В прошлом году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял 56 решений по Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованном сегодня ежегодном докладе ЕСПЧ "Обзор деятельности за 2019 год".

Согласно данным, приведенным в обзоре, за прошедший год в ЕСПЧ было принято на рассмотрение 397 заявлений по Азербайджану. 427 были отклонены, по 56 делам были вынесены решения.

По сравнению с 2018-м годом количество принятых на рассмотрение ЕСПЧ дел касательно Азербайджана выросло. Для сравнения, в 2018 году было принято на рассмотрение 313 заявлений по Азербайджану, 261 из них было отклонено, по 43 - ЕСПЧ вынес решения.

На стадии коммуникации с правительством Азербайджана в 2019 году находились 108 дел.

Азербайджан присоединился к Европейской конвенции по правам человека в январе 2001 года. Первое дело было принято в 2006 году.