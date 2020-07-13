Из Грузии эвакуируют еще 200 граждан Азербайджана

Ранее 178 граждан Азербайджана были эвакуированы из Грузии

Из Грузии эвакуируют еще 200 граждан Азербайджана, которые не смогли покинуть эту страну из-за пандемии.

Как передает грузинское бюро Report, граждане собираются у посольства Азербайджана в этой стране.

На специально выделенных автобусах они в сопровождении сотрудников посольства будут доставлены на КПП "Красный мост" на азербайджано-грузинской границе. После перехода на территорию Азербайджана гражданам дадут однодневное разрешение, чтобы добраться до мест проживания.

Ранее 178 граждан Азербайджана были эвакуированы из Грузии.