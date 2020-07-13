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Report Georgia

Из Грузии эвакуируют еще 200 граждан Азербайджана

Из Грузии эвакуируют еще 200 граждан Азербайджана Ранее 178 граждан Азербайджана были эвакуированы из Грузии
Внешняя политика
13 июля 2020 г. 10:11
Из Грузии эвакуируют еще 200 граждан Азербайджана

Из Грузии эвакуируют еще 200 граждан Азербайджана, которые не смогли покинуть эту страну из-за пандемии. 

Как передает грузинское бюро Report, граждане собираются у посольства Азербайджана в этой стране.

На специально выделенных автобусах они в сопровождении сотрудников посольства будут доставлены на КПП "Красный мост" на азербайджано-грузинской границе. После перехода на территорию Азербайджана гражданам дадут однодневное разрешение, чтобы добраться до мест проживания. 

Ранее 178 граждан Азербайджана были эвакуированы из Грузии.

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