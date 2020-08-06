Еще 200 азербайджанцев эвакуируют из Грузии

Среди эвакуируемых наряду с гражданами Азербайджана также находятся имеющие право на проживание в стране наши грузинские соотечественники 8 августа из Грузии ожидается эвакуация на родину 200 азербайджанцев. Об этом грузинскому бюро Report сообщили в

8 августа из Грузии ожидается эвакуация на родину 200 азербайджанцев.

Об этом грузинскому бюро Report сообщили в посольстве Азербайджана в Грузии.

Сообщается, что среди эвакуируемых наряду с гражданами Азербайджана также находятся имеющие право на проживание в стране наши грузинские соотечественники.

7 августа они пройдут тест на коронавирус в специальной лаборатории в Тбилиси. Тем, у кого не обнаружат COVID-19, выдадут специальную справку.

Эвакуируемые лица при организации посольства на автобусах будут доставлены на КПП "Красный мост" на границе с Азербайджаном.

В период пандемии более тысячи азербайджанцев вернулись в Азербайджан через Грузию.