Еще 200 азербайджанцев эвакуируют из Грузии

8 августа из Грузии ожидается эвакуация на родину 200 азербайджанцев.
Об этом грузинскому бюро Report сообщили в посольстве Азербайджана в Грузии.
Сообщается, что среди эвакуируемых наряду с гражданами Азербайджана также находятся имеющие право на проживание в стране наши грузинские соотечественники.
7 августа они пройдут тест на коронавирус в специальной лаборатории в Тбилиси. Тем, у кого не обнаружат COVID-19, выдадут специальную справку.
Эвакуируемые лица при организации посольства на автобусах будут доставлены на КПП "Красный мост" на границе с Азербайджаном.
В период пандемии более тысячи азербайджанцев вернулись в Азербайджан через Грузию.