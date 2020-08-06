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Еще 200 азербайджанцев эвакуируют из Грузии

Еще 200 азербайджанцев эвакуируют из Грузии Среди эвакуируемых наряду с гражданами Азербайджана также находятся имеющие право на проживание в стране наши грузинские соотечественники 8 августа из Грузии ожидается эвакуация на родину 200 азербайджанцев. Об этом грузинскому бюро Report сообщили в
Внешняя политика
6 августа 2020 г. 10:56
Еще 200 азербайджанцев эвакуируют из Грузии

8 августа из Грузии ожидается эвакуация на родину 200 азербайджанцев.

Об этом грузинскому бюро Report сообщили в посольстве Азербайджана в Грузии.

Сообщается, что среди эвакуируемых наряду с гражданами Азербайджана также находятся имеющие право на проживание в стране наши грузинские соотечественники.

7 августа они пройдут тест на коронавирус в специальной лаборатории в Тбилиси. Тем, у кого не обнаружат COVID-19, выдадут специальную справку.
Эвакуируемые лица при организации посольства на автобусах будут доставлены на КПП "Красный мост" на границе с Азербайджаном.

В период пандемии более тысячи азербайджанцев вернулись в Азербайджан через Грузию.

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Версия на английском языке Azerbaijan to repatriate 200 citizens from Georgia
Версия на азербайджанском языке Gürcüstandan daha 200 azərbaycanlı təxliyə olunacaq

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