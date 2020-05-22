Еще 174 гражданина Азербайджана возвращаются из Турции

Организуется очередной чартерный рейс для возвращения граждан Азербайджана из Турции.

Как сообщили турецкому бюро Report в посольстве Азербайджана в Анкаре, рейсом, который будет осуществлен с нового аэропорта Стамбула, будут эвакуированы 174 гражданина Азербайджана.

В диппредставительстве сообщили, что посольство Азербайджана в Анкаре и генконсульство в Стамбуле учли обращения наших граждан, которым необходимо вернуться на родину.

"Среди них есть пожилые люди, больные, семьи с младенцами и находящиеся в тяжелом положении. Рейсом, который осуществят Азербайджанские авиалинии, выполняется эвакуация наших соотечественник, проживающих во многих турецких городах, включая Стамбул, Анкару, Измир, Анталью, Муглу, Чорум".

Отметим, что в рамках мер по предотвращению распространения инфекции коронавируса передвижение по воздушным и наземным границам Азербайджана и Турции временно приостановлено с 00:00 15 марта.

Вюсаля Аббасова