ЕС в ближайшие месяцы выступит с новыми предложениями по Восточному партнерству

"Как вы знаете, сейчас мы обсуждаем будущее Восточного партнерства (ВП). Мы завершили широкий и всеобъемлющий процесс структурированных консультаций с тем, чтобы определить видение широкого круга заинтересованных сторон о будущих приоритетах ВП".

Об этом Report заявил заместитель руководителя департамента Восточного партнерства и ОБСЕ Европейской службы внешних связей Радослав Дарский, подчеркнув активную роль Азербайджана в данном процессе.

"Азербайджан активно участвовал в этом процессе. Мы организовали специальное мероприятие, посвященное будущему Восточного партнерства в Баку, и наши азербайджанские коллеги очень активно представляли нам конкретные предложения, идеи. Конечно, невозможно одним словом сказать, в чем заключалось предложение Азербайджана, потому что оно состояло из нескольких конкретных отзывов от заинтересованных сторон - правительства, гражданского общества, научных кругов, аналитических центров. Итак, мы получили много конкретных предложений о будущем ВП. Азербайджан действительно был вовлечен в этот процесс и представил нам определенные предложения".

Он также отметил, что на данный момент в ЕС рассматривают полученные отзывы и предложения.

"Я думаю, что мы сможем выступить с некоторыми конкретными предложениями в ближайшие месяцы. Очевидно, что эти предложения также будут отражать приоритеты новой комиссии (Еврокомиссии- ред.). Как правило, заинтересованные стороны, с которыми мы консультировались, упоминали несколько приоритетов для будущей повестки дня ВП, в том числе хорошее управление, верховенство закона или свобода слова. С другой стороны, также можно увидеть растущий интерес и ожидания со стороны других заинтересованных сторон в отношении определенных приоритетов, связанных с экономикой, торговлей, связью, молодежью, а также с проблемами окружающей среды", - сказал он.