Фарид Шафиев: ЕС приветствует проводимые в Азербайджане реформы

"Евросоюз приветствует реформы, проводимые в Азербайджане за последние несколько месяцев".
Как сообщает Report, об этом председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев заявил на пресс-конференции по итогам своего визита в Брюссель.
"Проводимые президентом Ильхамом Алиевым реформы высоко ценятся и приветствуются в ЕС. В особенности приветствуется роспуск парламента, кадровые и др. реформы. ЕС является свидетелем глубоких реформ в Азербайджане и верит в результат", - подчеркнул Ф.Шафиев.
Şəfiqə NazimqızıАвтор новости