Малена Мард: ЕС и Азербайджан продолжают работу над соглашением по стратегическому партнерству

Баку. 1 февраля. REPORT. AZ/ "Европейский союз и Азербайджан продолжают работу над соглашением по стратегическому партнерству".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард.

Она отметила необходимость продолжения работы в этом направлении. "Касательно этого вопроса ведутся консультации", - отметила посол ЕС.

"Сегодня ЕС является самым крупным торговым партнёром Азербайджана. У нас есть возможность для развития отношений во многих сферах", - добавила М. Мард.

Посол подчеркнула, что между ЕС и Азербайджаном существует правовая база, основа которой была заложена в 1996-м году.

Говоря о подписанном в 2014 году между сторонами соглашении о реадмиссии, М.Мард заявила, что Азербайджан не является страной, вызывающей большие опасения в этом плане: "У меня нет точных данных о том, сколько граждан Азербайджана были возвращены на родину в рамках этого соглашения, но мы хотели бы, чтобы больше граждан Азербайджана посещали Европу, и, наоборот. На самом деле мы видим увеличение числа туристов. Мы считаем, что для этого есть хорошие возможности".