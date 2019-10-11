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Посол ЕС: Азербайджан проявил себя как надежный энергетический партнер

ЕС: Азербайджан проявил себя как надежный энергетический партнер
© Report/ Elchin Murad

Азербайджан  за много лет проявил себя как надежный энергетический партнер. Сегодня мы продолжаем сотрудничество в экономической и социальной сферах.

Как сообщает Report, об этом глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас заявил на  проходящих в Баку структурных консультациях по будущему программы Восточного партнерства.

"За последние годы 34 различных азербайджанских учреждений приняли участие в 21 совместном проекте с ЕС. Азербайджан также лидирует по числу  Twinning проектов. Несмотря на географическое  расположение Азербайджан очень активен в отношениях с ЕС", - заявил посол.

Он также отметил, что в рамках этих обсуждений  важно понять, каким видит Азербайджан развитие сотрудничества с ЕС  и в рамках программы "Восточное партнерство".

Данные консультации является частью неформального обмена мнениями между государствами-членами ЕС и странами-партнерами, старт которому был дан на Конференции высокого уровня, посвященной 10-й годовщине создания Восточного партнерства (ВП) в мае этого года в Брюсселе. 

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