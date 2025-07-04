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Эрсин Татар: Восстановление Карабаха в кратчайшие сроки вызывает гордость у Северного Кипра

Эрсин Татар: Восстановление Карабаха в кратчайшие сроки вызывает гордость у Северного Кипра 15:23
Внешняя политика
4 июля 2025 г. 15:44
Эрсин Татар: Восстановление Карабаха в кратчайшие сроки вызывает гордость у Северного Кипра

Восстановление Азербайджаном освобожденных территорий в течение пятилетнего периода с беспрецедентным народным единством вызывает гордость у Северного Кипра.

Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар на 17-м Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

По его словам, Карабах - это Азербайджан, Азербайджан - это Карабах!

Татар отметил, что сегодня в мире и регионе больше, чем когда-либо, необходимы мир и сотрудничество.

"Мы стремимся к тому, чтобы Турецкая Республика Северного Кипра заняла заслуженное место в международном сообществе. Наше членство в Организации исламского сотрудничества уже является признаком того, что мы постепенно получаем признание на международной арене", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Северный Кипр имеет четыре высших учебных заведения, входящих в число 1000 лучших университетов мира.

"Потенциал нашей системы образования позволяет принять 121 тыс. иностранных студентов. И в этом направлении я надеюсь на сотрудничество с братским Азербайджаном", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Ersin Tatar: Azərbaycanın qısa müddətdə Qarabağı bərpa etməsi Şimali Kipri qürurlandırır

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