Президент ТРСК: Отношения с Азербайджаном продолжат укрепляться

Отношения между Турецкой Республики Северного Кипра и Азербайджаном будут и впредь укрепляться во всех сферах в духе принципа "одна нация" и оставаться гарантией единства, солидарности и общего будущего.

Как сообщает Report, об этом заявил президент ТРСК Эрсин Татар в публикации в своем аккаунте в соцсети X по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Габале.

"На встрече с президентом Азербайджана, моим дорогим другом Ильхамом Алиевым, мы обсудили отношения между двумя братскими странами во всех направлениях", - отметил Э.Татар.

Отметим, что президент ТРСК находится в Азербайджане с визитом для участия в XII Саммите ОТГ.