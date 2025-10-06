Президент ТРСК: Отношения с Азербайджаном продолжат укрепляться
Внешняя политика
- 06 октября, 2025
- 19:39
Отношения между Турецкой Республики Северного Кипра и Азербайджаном будут и впредь укрепляться во всех сферах в духе принципа "одна нация" и оставаться гарантией единства, солидарности и общего будущего.
Как сообщает Report, об этом заявил президент ТРСК Эрсин Татар в публикации в своем аккаунте в соцсети X по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Габале.
"На встрече с президентом Азербайджана, моим дорогим другом Ильхамом Алиевым, мы обсудили отношения между двумя братскими странами во всех направлениях", - отметил Э.Татар.
Отметим, что президент ТРСК находится в Азербайджане с визитом для участия в XII Саммите ОТГ.
