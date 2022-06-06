Эрл Литценбергер: Азербайджан является важным партнером США

6 июня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с послом США в Азербайджане Эрлом Литценбергером.

6 июня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с послом США в Азербайджане Эрлом Литценбергером.

Как сообщает Report, в ходе встречи председатель ММ отметила, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и США.

Она отметила, что за прошедший период между двумя странами были установлены связи во многих сферах. Председатель Милли Меджлиса отметила поддержку США в реализации региональных энергетических проектов, инициированных Азербайджаном, коснулась широкого сотрудничества в различных сферах экономики.

Выразив искреннюю благодарность за встречу, Эрл Литценбергер отметил, что Азербайджан является важным партнером США, и что его страна придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном. Посол сказал, что развитие межпарламентских отношений в этой сфере будет полезным.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.