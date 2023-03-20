Ереван никогда не выполнял резолюции Совета Безопасности ООН - МНЕНИЕ

"Если азербайджано-армянская государственная граница не была делимитирована и демаркирована, то о каких территориях говорит Арарат Мирзоян?!".

"Если азербайджано-армянская государственная граница не была делимитирована и демаркирована, то о каких территориях говорит Арарат Мирзоян?!".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов.

"Ереван никогда не выполнял резолюции Совета Безопасности ООН и призывы других международных организаций и на протяжении 30 лет держал под оккупацией азербайджанские земли. Азербайджан смог освободить свои земли военным путем, после которого 10 ноября была подписана трехсторонняя декларация. Наша страна выполнила требования декларации и требует от Армении выполнения взятых на себя обязательств", - сказал депутат ММ.

По его словам, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве без зазрения совести обвинил Азербайджан в невыполнении требований трехсторонней декларации и закрытии дороги Лачын-Ханкенди: "Во-первых, хочу отметить, что дорога Лачын-Ханкенди никогда не закрывалась. Каждый день по этой дороге перевозят гуманитарные грузы. Конечно, этого знает и Россия. И заявление Мирзояна не более чем глупый расчет. Почему Мирзоян, ничего не говорит об освобождении 1 села Нахчывана и 7 сел Газаха, которые они держат под оккупацией до сегодняшнего дня".

"Мирзоян обвиняет нас в невыполнении пунктов соглашения от 10 ноября. Однако Азербайджан заставит Армению выполнить требования указанного заявления. Остатки незаконных армянских вооруженных формирований будут выведены с наших территорий, а беженцы возвратятся в Ханкенди. Будет открыт также Зангезурский коридор. Пашинян взял на себя обязательства по выполнению этих требований и мы будем требовать их выполнения. Азербайджан находится на правильном пути и выведет Армению на правильный путь, если не политическим, то железным кулаком", - подчеркнул А.Бадамов.