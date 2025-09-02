    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Эрдоган: Вашингтонские договоренности значительно ускорили мирный процесс на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    • 02 сентября, 2025
    • 15:23
    Эрдоган: Вашингтонские договоренности значительно ускорили мирный процесс на Южном Кавказе

    Вашингтонские договоренности значительно ускорили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

    Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула на борту самолета из КНР.

    Турецкий лидер выразил надежду на скорейшее установление прочного мира на Южном Кавказе.

    "Достигнутые в Вашингтоне договоренности между Баку и Ереваном, конечно же, ускорили процесс нормализации отношений. Азербайджан и Армения в значительной степени преодолели препятствия на пути к миру и дошли до финальной точки. Я провел обстоятельные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а затем с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На этих двух встречах я увидел, что и Алиев, и Пашинян придерживаются единой позиции", - сказал Эрдоган.

    Вашингтонские соглашения мирный процесс Южный Кавказ Азербайджан Турция Реджеп Тайип Эрдоган
    Английская версия Английская версия
    Erdogan: Washington accords accelerated Baku-Yerevan normalization

    Последние новости

    17:00

    Си Цзиньпин: Применение силы - неверный способ разрешения разногласий

    Другие страны
    16:57

    В Лачынском аэропорту появится пункт пропуска через государственную границу

    Инфраструктура
    16:51

    Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успехов на международных соревнованиях

    Индивидуальные
    16:51

    Пресс-секретарь ЕС: Из-за сбоя GPS болгарские службы посадили самолет фон дер Ляйен альтернативным способом

    Другие страны
    16:44

    Новый посол ЕС прибыла в Азербайджан

    Внешняя политика
    16:42

    Азербайджанская велогонщица: Рада исторической победе в Турции

    Индивидуальные
    16:28

    "Ханкенди" продлил контракт с турецким главным тренером

    Футбол
    16:27

    Ушаков: Россия и США планируют очередной раунд межмидовских консультаций

    Другие страны
    16:21

    Британия готовится анонсировать новый список санкций против РФ

    Другие страны
    Лента новостей