Эрдоган: Вашингтонские договоренности значительно ускорили мирный процесс на Южном Кавказе

Вашингтонские договоренности значительно ускорили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула на борту самолета из КНР.

Турецкий лидер выразил надежду на скорейшее установление прочного мира на Южном Кавказе.

"Достигнутые в Вашингтоне договоренности между Баку и Ереваном, конечно же, ускорили процесс нормализации отношений. Азербайджан и Армения в значительной степени преодолели препятствия на пути к миру и дошли до финальной точки. Я провел обстоятельные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а затем с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На этих двух встречах я увидел, что и Алиев, и Пашинян придерживаются единой позиции", - сказал Эрдоган.