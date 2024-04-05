Эрдоган утвердил соглашение об экономическом сотрудничестве между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об утверждении межправительственного соглашения "О торгово-экономическом сотрудничестве между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об утверждении межправительственного соглашения "О торгово-экономическом сотрудничестве между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном".

Как сообщает Report, текст указа опубликован в пятницу в Resmi gazete.

В соответствии с документом, три страны договорились о развитии долгосрочного сотрудничества в следующих областях: торговля товарами и услугами, энергетика, сельское хозяйство, продовольствие и животноводство, строительный сектор, включая производство машин, оборудования и материалов, машиностроение и производство транспортных средств, химическая и текстильная промышленности, транспорт и логистика, финансовый сектор и инвестиции.

Кроме того, договор предусматривает развитие долгосрочного сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном в области медицинских услуг и технологий, фармацевтической промышленности, туризма, развития субъектов малого и среднего предпринимательства, компьютеров, информационных и коммуникационных технологий, космического сектора и аэрокосмической промышленности, а также почтовых услуг.

Как сообщалось, соглашение между правительствами Азербайджана, Турции и Туркменистана о торгово-экономическом сотрудничестве было подписано в декабре 2022 года в городе Туркменбаши на полях первого саммита глав Туркменистана, Азербайджана и Турции - Сердара Бердымухамедова, Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президенты в ходе саммита обсудили вопросы дальнейшего развития трехстороннего партнерства в экономической сфере. По итогам переговоров Ашхабад, Баку и Анкара подписали 5 трехсторонних документов о сотрудничестве.