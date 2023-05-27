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Эрдоган: Турецкий народ никогда не забудет этой братской помощи

Эрдоган: Турецкий народ никогда не забудет этой братской помощи "Турецкий народ никогда не забудет этой братской помощи".
Внешняя политика
27 мая 2023 г. 18:35
Эрдоган: Турецкий народ никогда не забудет этой братской помощи

"Турецкий народ никогда не забудет этой братской помощи".

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Еще раз выражаю признательность за протянутую братским Азербайджаном руку помощи с понятием "ваше горе - наше горе" после произошедшего в Турции землетрясения и продемонстрированную им сильную поддержку. Личный визит Вашего превосходительства в нашу страну в знак солидарности явился самым наглядным показателем прочности уз между нами. Турецкий народ никогда не забудет этой братской помощи", - отметил Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti: "Azərbaycanın qardaş köməyini heç vaxt unutmayacağıq"

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