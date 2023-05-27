Эрдоган: Турецкий народ никогда не забудет этой братской помощи

"Турецкий народ никогда не забудет этой братской помощи".

"Турецкий народ никогда не забудет этой братской помощи".

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Еще раз выражаю признательность за протянутую братским Азербайджаном руку помощи с понятием "ваше горе - наше горе" после произошедшего в Турции землетрясения и продемонстрированную им сильную поддержку. Личный визит Вашего превосходительства в нашу страну в знак солидарности явился самым наглядным показателем прочности уз между нами. Турецкий народ никогда не забудет этой братской помощи", - отметил Эрдоган.