Эрдоган: Турция может стать особым представителем ОТГ для развития Среднего коридора

Турция может выступить в роли особого представителя Организации тюркских государств (ОТГ) для эффективного использования Среднего коридора.

Турция может выступить в роли особого представителя Организации тюркских государств (ОТГ) для эффективного использования Среднего коридора.

Как передает корреспондент Report из Бишкека, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на саммите ОТГ 6 ноября.

Турецкий лидер подчеркнул необходимость использования и развития транспортных коридоров, в частности Среднего коридора, для расширения торгово-экономического сотрудничества между странами ОТГ.



"В ходе саммита в Шуше президент Азербайджана внес предложение о назначения особого представителя для эффективного использования Среднего коридора", - напомнил Эрдоган, добавив, что готов предложить кандидатуру Турции для этой роли.

Эрдоган также сообщил, что общая численность населения членов ОТГ составляет 175 млн человек, а объем взаимной торговли находится на уровне $1,2 трлн.