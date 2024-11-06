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Эрдоган: Турция может стать особым представителем ОТГ для развития Среднего коридора

Эрдоган: Турция может стать особым представителем ОТГ для развития Среднего коридора Турция может выступить в роли особого представителя Организации тюркских государств (ОТГ) для эффективного использования Среднего коридора.
Внешняя политика
6 ноября 2024 г. 12:34
Эрдоган: Турция может стать особым представителем ОТГ для развития Среднего коридора

Турция может выступить в роли особого представителя Организации тюркских государств (ОТГ) для эффективного использования Среднего коридора.

Как передает корреспондент Report из Бишкека, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на саммите ОТГ 6 ноября.

Турецкий лидер подчеркнул необходимость использования и развития транспортных коридоров, в частности Среднего коридора, для расширения торгово-экономического сотрудничества между странами ОТГ.

"В ходе саммита в Шуше президент Азербайджана внес предложение о назначения особого представителя для эффективного использования Среднего коридора", - напомнил Эрдоган, добавив, что готов предложить кандидатуру Турции для этой роли.

Эрдоган также сообщил, что общая численность населения членов ОТГ составляет 175 млн человек, а объем взаимной торговли находится на уровне $1,2 трлн.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Türkiyə Orta Dəhlizin inkişafı üçün TDT-nin xüsusi nümayəndəsi ola bilər”
Версия на английском языке Erdogan: Türkiye may become OTS special rep for development of Middle Corridor

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