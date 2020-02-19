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Эрдоган: Турция может начать военные операции в Идлибе в любой момент

Эрдоган: Турция может начать военные операции в Идлибе в любой момент

"Проведенная в Москве встреча делегаций Турции и России для решения проблемы касательно сирийского города Идлиб, завершилась безрезультатно, поскольку предложенный вариант нас категорически не устроил".

Как передает Report со ссылкой на Sözçü, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на собрании парламентской фракции руководимой им Партии справедливости и развития.

"К сожалению, мы до сих пор не получили желаемого результата. И поэтому делаем последнее предупреждение. Турция провела всю подготовку для реализации своего плана в вопросе Идлиба. В любой момент мы можем приступить к военным операциям. Скажу прямее, операции в Идлибе могут начаться в любой момент".

Р.Т.Эрдоган подчеркнул, что в результате атак верных Башару Асаду в Сирии сил в последние дни погибли 13 турецких солдат.

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