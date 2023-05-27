Эрдоган: Шушинская декларация станет самой большой гарантией мира и стабильности в наших странах и регионе

"Наши беспрецедентные отношения, которые еще более укрепились благодаря Шушинской декларации, подписанной нами под лозунгом "Одна нация, два государства", станут в будущем, как это было до сих пор, самой большой гарантией мира и стабильности в наших стран

"Наши беспрецедентные отношения, которые еще более укрепились благодаря Шушинской декларации, подписанной нами под лозунгом "Одна нация, два государства", станут в будущем, как это было до сих пор, самой большой гарантией мира и стабильности в наших странах и регионе".

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Пользуясь случаем, еще раз передаю Вашему превосходительству наилучшие пожелания здоровья и счастья, а дружественному и братскому народу Азербайджана – благополучия и процветания", - отметил турецкий лидер.