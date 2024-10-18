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Эрдоган проводит встречу с главами МИД стран платформы "3+3" в Стамбуле

Эрдоган проводит встречу с главами МИД стран платформы "3+3" в Стамбуле Проходит встреча глав МИД консультативной региональной платформы "3+3" с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Внешняя политика
18 октября 2024 г. 18:45
Эрдоган проводит встречу с главами МИД стран платформы 3+3 в Стамбуле

Проходит встреча глав МИД консультативной региональной платформы "3+3" с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Россиии.

На встрече Азербайджан представляет министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Отметим, что сегодня в Стамбуле состоялась очередная встреча в формате "3+3", в которой приняли участие главы МИД Азербайджана, Турции, России, Ирана и Армении.

Первое заседание на уровне заместителей глав МИД прошло в столице России Москве в 2021 году, второе заседание на уровне министров – в 2023 году в Тегеране.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏrdoğan "3+3" platforması çərçivəsində dörd ölkənin XİN başçılarını qəbul edib

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