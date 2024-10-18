Эрдоган проводит встречу с главами МИД стран платформы "3+3" в Стамбуле

Проходит встреча глав МИД консультативной региональной платформы "3+3" с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Проходит встреча глав МИД консультативной региональной платформы "3+3" с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Россиии.

На встрече Азербайджан представляет министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Отметим, что сегодня в Стамбуле состоялась очередная встреча в формате "3+3", в которой приняли участие главы МИД Азербайджана, Турции, России, Ирана и Армении.

Первое заседание на уровне заместителей глав МИД прошло в столице России Москве в 2021 году, второе заседание на уровне министров – в 2023 году в Тегеране.