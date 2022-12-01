Эрдоган: Открытие Зангезурского коридора повысит значимость турецкой провинции Агры

"Причина многолетней оккупации земель наших азербайджанских братьев заключается в молчании некоторых стран".

Открытие Зангезурского коридора повысит значимость турецкой провинции Агры.

Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время выступления на церемонии открытия автодороги Агры-Хамур-Тутак-Патнос в провинции Агры на востоке страны.

Глава государства привлек внимание к достижениям последних десятилетий, подчеркнув, что промышленность и торговля уже не концентрируются в отдельных регионах страны, а развиваются в каждой из 81 провинции Турции. "Экспорт продукции налажен сегодня из каждой из провинций, что подтверждает факт развития всех регионов Турции", - подчеркнул он.

Эрдоган отметил далее, что угроза терроризма внутри Турции минимизирована и это также является фактором развития Восточной Анатолии, в том числе провинции Агры.

"Мы полны решимости восстановить исторический Шелковый путь с учетом требований современности. Непосредственно через провинцию Агры в восточной Анатолии проходят пути, соединяющие Турцию со странами Кавказа и далее на Центральную Азию вплоть до Китая. Благодаря реализации Зангезурского коридора значимость провинции Агры возрастет", - сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что новая трасса, протяженностью в 70 км, имеет статус транспортной артерии государственной значимости и представляет собой очередной отрезок исторического Шелкового пути.