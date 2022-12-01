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Эрдоган: Открытие Зангезурского коридора повысит значимость турецкой провинции Агры

Эрдоган: Открытие Зангезурского коридора повысит значимость турецкой провинции Агры "Причина многолетней оккупации земель наших азербайджанских братьев заключается в молчании некоторых стран".
Внешняя политика
1 декабря 2022 г. 15:48
Эрдоган: Открытие Зангезурского коридора повысит значимость турецкой провинции Агры
Реджеп Тайип Эрдоган

Открытие Зангезурского коридора повысит значимость турецкой провинции Агры.

Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время выступления на церемонии открытия автодороги Агры-Хамур-Тутак-Патнос в провинции Агры на востоке страны.

Глава государства привлек внимание к достижениям последних десятилетий, подчеркнув, что промышленность и торговля уже не концентрируются в отдельных регионах страны, а развиваются в каждой из 81 провинции Турции. "Экспорт продукции налажен сегодня из каждой из провинций, что подтверждает факт развития всех регионов Турции", - подчеркнул он.

Эрдоган отметил далее, что угроза терроризма внутри Турции минимизирована и это также является фактором развития Восточной Анатолии, в том числе провинции Агры.

"Мы полны решимости восстановить исторический Шелковый путь с учетом требований современности. Непосредственно через провинцию Агры в восточной Анатолии проходят пути, соединяющие Турцию со странами Кавказа и далее на Центральную Азию вплоть до Китая. Благодаря реализации Зангезурского коридора значимость провинции Агры возрастет", - сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что новая трасса, протяженностью в 70 км, имеет статус транспортной артерии государственной значимости и представляет собой очередной отрезок исторического Шелкового пути.

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Версия на английском языке Erdogan: Opening of Zangazur corridor will increase significance of Agri city 
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Zəngəzur dəhlizinin açılması Ağrı vilayətinin əhəmiyyətini artıracaq”

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