Эрдоган позвонил президенту Азербайджана

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган связался по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации пресс-службы президента Азербайджана.

Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья и успехов в работе.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за оказанное внимание и поздравления.

Во время телефонного разговора была выражена удовлетворенность успешным развитием братских и дружественных отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах и важность дальнейшего укрепления этих связей.