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    Эрдоган позвонил президенту Азербайджана

    Президент Турции поздравил президента Азербайджана с днем рождения, пожелал крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган связался по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Как сообщает Report, об этом говорится в информации пресс-службы президента Азербайджана.

    Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья и успехов в работе.

    Президент Ильхам Алиев поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за оказанное внимание и поздравления.

    Во время телефонного разговора была выражена удовлетворенность успешным развитием братских и дружественных отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах и важность дальнейшего укрепления этих связей.

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