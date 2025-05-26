Эрдоган поздравил президента Ильхама Алиева по случаю Дня независимости Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Президент, дорогой брат.

От имени моего народа и от себя лично сердечно поздравляю Ваше превосходительство и братский азербайджанский народ с Днем независимости родного Азербайджана.

В годовщину этого знаменательного праздника Турция, которая всегда находится рядом с родным Азербайджаном и в радости, и в горе, гордится достижениями братской страны как в регионе, так и за его пределами. Мы радуемся нашей взаимной воле еще больше укреплять наши прекрасные отношения в духе принципа "Одна нация, два государства". С удовлетворением отмечаю, что братские связи и наше уникальное сотрудничество с каждым днем все больше приближают нас к общим целям развития, делая наши страны сильнее и благополучнее.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья, вновь выражаю братскому азербайджанскому народу самые искренние пожелания благополучия и процветания, еще раз от всей души поздравляю родной Азербайджан с Днем независимости".