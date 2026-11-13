Закир Гасанов выразил соболезнования Яшару Гюлеру

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В соболезновании говорится:

"Глубоко опечален вестью о гибели четырех военнослужащих в результате крушения военного вертолета S-70 в провинции Малатья. Да упокоит Всевышний души погибших военнослужащих, выражаю глубокие соболезнования их семьям. Аллах ряхмят элясин!"

Напомним, что вчера в результате крушения военного вертолета типа S-70 на территории Саманкёй района Ешильюрт провинции Малатья в Турции погибли четыре человека.