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    Закир Гасанов выразил соболезнования Яшару Гюлеру

    Армия
    • 13 ноября, 2026
    • 11:21
    Закир Гасанов выразил соболезнования Яшару Гюлеру

    Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    В соболезновании говорится:

    "Глубоко опечален вестью о гибели четырех военнослужащих в результате крушения военного вертолета S-70 в провинции Малатья. Да упокоит Всевышний души погибших военнослужащих, выражаю глубокие соболезнования их семьям. Аллах ряхмят элясин!"

    Напомним, что вчера в результате крушения военного вертолета типа S-70 на территории Саманкёй района Ешильюрт провинции Малатья в Турции погибли четыре человека.

    Закир Гасанов Яшар Гюлер Крушение вертолета
    Zakir Həsənov helikopter qəzasına görə Yaşar Gülərə başsağlığı verib
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