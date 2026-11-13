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    Zakir Həsənov helikopter qəzasına görə Yaşar Gülərə başsağlığı verib

    Hərbi
    • 13 noyabr, 2026
    • 11:03
    Zakir Həsənov helikopter qəzasına görə Yaşar Gülərə başsağlığı verib

    Azərbaycanın müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Türkiyə Respublikasının milli müdafiə naziri Yaşar Gülərə başsağlığı verib.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Başsağlığında deyilir: "Malatya vilayətində S-70 tipli hərbi helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində dörd nəfər hərbi qulluqçunun həlak olması haqqında xəbər məni dərindən kədərləndirdi.

    Həlak olan hərbi qulluqçulara Allahdan rəhmət diləyir, yaxınlarının dərdlərinə şərik olur, ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı verirəm.

    Allah rəhmət eləsin".

    Xatırladaq ki, ötən gün Türkiyənin Malatya vilayətinin Yeşilyurt rayonunun Samanköy ərazisində S-70 tipli hərbi helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində 4 hərbçi həlak olub.

    Zakir Həsənov Yaşar Gülər Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN) Türkiyə Cümhuriyyəti
    Закир Гасанов выразил соболезнования Яшару Гюлеру
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