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    Производство в обрабатывающей промышленности Азербайджана выросло на 2,7%

    Промышленность
    • 13 ноября, 2026
    • 11:15
    Производство в обрабатывающей промышленности Азербайджана выросло на 2,7%

    В январе-октябре текущего года в обрабатывающей промышленности Азербайджана произведено продукции и оказано услуг промышленного характера на сумму 18 млрд 995,1 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 2,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Наибольший рост в обрабатывающей промышленности зафиксирован в производстве автомобилей, прицепов и полуприцепов (+77,2%), текстильной промышленности (+50,9%), производстве фармацевтической продукции (+47,4%), табачных изделий (+15,1%), бумаги и картона (+14,6%), электрического оборудования (+9,2%), резиновых и пластмассовых изделий (+6,6%), металлургии (+6,4%), производстве пищевых продуктов (+5,4%) и строительных материалов (+4,5%).

    За 10 месяцев промышленное производство в стране в годовом исчислении снизилась на 0,7%, составив 58 млрд 539,6 млн манатов. В том числе производство в нефтегазовой промышленности сократилась на 1,7% - до 40 млрд 38,9 млн манатов, а в ненефтегазовой промышленности выросло на 4,8% - до 18 млрд 500,7 млн манатов.

    Ненефтяная промышленность переработка Государственный комитет статистики Азербайджана
    Azərbaycanda emal sənayesi 3 %-ə yaxın böyüyüb
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