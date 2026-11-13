В Пакистане уничтожено 43 боевика

Силы безопасности Пакистана за последние два дня уничтожили 43 боевика в ходе двух рейдов на северо-западе страны.

Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на военное ведомство Пакистана.

Согласно заявлению, операции были проведены в приграничных с Афганистаном районах Мир-Али и Оракзай провинции Хайбер-Пахтунхва. В ходе рейдов также были изъяты оружие, боеприпасы и взрывные устройства.

В военном ведомстве ликвидированных лиц назвали хариджитами - термином, который пакистанские власти используют для обозначения боевиков, предположительно получающих поддержку из Афганистана, в том числе связанных с запрещенной группировкой "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП).