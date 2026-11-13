В Пакистане уничтожено 43 боевика
Другие страны
- 13 ноября, 2026
- 11:24
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Силы безопасности Пакистана за последние два дня уничтожили 43 боевика в ходе двух рейдов на северо-западе страны.
Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на военное ведомство Пакистана.
Согласно заявлению, операции были проведены в приграничных с Афганистаном районах Мир-Али и Оракзай провинции Хайбер-Пахтунхва. В ходе рейдов также были изъяты оружие, боеприпасы и взрывные устройства.
В военном ведомстве ликвидированных лиц назвали хариджитами - термином, который пакистанские власти используют для обозначения боевиков, предположительно получающих поддержку из Афганистана, в том числе связанных с запрещенной группировкой "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП).
Pakistanda 43 yaraqlı məhv edilib
Pakistan's army says it killed 74 militants in raids on their hideouts
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