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    В Пакистане уничтожено 43 боевика

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 11:24
    В Пакистане уничтожено 43 боевика

    Силы безопасности Пакистана за последние два дня уничтожили 43 боевика в ходе двух рейдов на северо-западе страны.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на военное ведомство Пакистана.

    Согласно заявлению, операции были проведены в приграничных с Афганистаном районах Мир-Али и Оракзай провинции Хайбер-Пахтунхва. В ходе рейдов также были изъяты оружие, боеприпасы и взрывные устройства.

    В военном ведомстве ликвидированных лиц назвали хариджитами - термином, который пакистанские власти используют для обозначения боевиков, предположительно получающих поддержку из Афганистана, в том числе связанных с запрещенной группировкой "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП).

    Группировка Техрик-и-Талибан Пакистан (ТТП) Пакистан уничтожение противника
    Pakistanda 43 yaraqlı məhv edilib
    Pakistan's army says it killed 74 militants in raids on their hideouts
    MiniBoss
    MiniBoss

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