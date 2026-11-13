İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Pakistanda 43 yaraqlı məhv edilib

    Digər ölkələr
    • 13 noyabr, 2026
    • 11:37
    Pakistanda 43 yaraqlı məhv edilib

    Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələri son iki gün ərzində ölkənin şimal-qərbində keçirilən iki reyddə 43 yaraqlını məhv edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Arabiya" Pakistanın hərbi idarəsinə istinadən məlumat yayıb.

    Açıqlamaya əsasən, əməliyyatlar Əfqanıstanla sərhəd olan Xayber-Paxtunxva vilayətinin Mir-Əli və Orakzay rayonlarında həyata keçirilib. Reydlər zamanı həmçinin silah, sursat və partlayıcı qurğular ələ keçirilib.

    Hərbi idarə məhv edilmiş şəxsləri xaricilər adlandırıb - bu, Pakistan hakimiyyətinin Əfqanıstandan dəstək aldığı güman edilən yaraqlıları, o cümlədən qadağan olunmuş "Təhrik-e-Taliban Pakistan" (TTP) qruplaşması ilə əlaqəli olanları ifadə etmək üçün istifadə etdiyi termindir.

    Pakistan Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) qruplaşması
    В Пакистане уничтожено 43 боевика
    Pakistan's army says it killed 74 militants in raids on their hideouts
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    12:12
    Ozan Kabak Türkiyə millisinin düşərgəsindən ayrılıb
    Futbol
    12:11
    Kənan Kərimzadə: Gələn il 100 məktəb yeni maliyyələşmə sisteminə keçəcək
    Milli Məclis
    12:02
    Azərbaycanda aqrar sektor 1 %-dən çox böyüyüb
    ASK
    11:59
    Foto
    Dövlət Gömrük Komitəsinin yeni binası beynəlxalq sertifikata layiq görülüb
    İnfrastruktur
    11:54
    Nazir müavini: "Qadınlarımız "Coursera"da 70 mindən çox təlimi tamamlayıb"
    Biznes
    11:51
    Nazir müavini: "Son beş ildə dövlət sifarişli yerlərin qəbul planında payı 50 faizə yaxınlaşıb"
    Elm və təhsil
    11:49
    Azər Bayramov: "Rəhbəri qadınlar olan 30 minə yaxın kommersiya qurumu var"
    Biznes
    11:47
    ABİF 10 ayda qadın sahibkarlara 22 milyon manatdan çox güzəştli kredit verib
    Biznes
    11:45
    Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə noyabrın pensiyaları ödənilib
    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti