Pakistanda 43 yaraqlı məhv edilib
Digər ölkələr
- 13 noyabr, 2026
- 11:37
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Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələri son iki gün ərzində ölkənin şimal-qərbində keçirilən iki reyddə 43 yaraqlını məhv edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Arabiya" Pakistanın hərbi idarəsinə istinadən məlumat yayıb.
Açıqlamaya əsasən, əməliyyatlar Əfqanıstanla sərhəd olan Xayber-Paxtunxva vilayətinin Mir-Əli və Orakzay rayonlarında həyata keçirilib. Reydlər zamanı həmçinin silah, sursat və partlayıcı qurğular ələ keçirilib.
Hərbi idarə məhv edilmiş şəxsləri xaricilər adlandırıb - bu, Pakistan hakimiyyətinin Əfqanıstandan dəstək aldığı güman edilən yaraqlıları, o cümlədən qadağan olunmuş "Təhrik-e-Taliban Pakistan" (TTP) qruplaşması ilə əlaqəli olanları ifadə etmək üçün istifadə etdiyi termindir.
В Пакистане уничтожено 43 боевика
Pakistan's army says it killed 74 militants in raids on their hideouts
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