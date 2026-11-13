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    В Гарадагском районе Баку начато строительство шестого по счету моста

    Инфраструктура
    • 13 ноября, 2026
    • 11:23
    В Гарадагском районе Баку начато строительство шестого по счету моста

    Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к строительству шестого по счету моста в Гарадагском районе Баку.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство, работы ведутся в рамках обновления дорожной инфраструктуры и обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта.

    В частности, началась реконструкция очередного моста на 55-м километре автодороги M2 Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией, в районе поселка Гобустан Гарадагского района. Это четвертый обновляемый мост в поселке Гобустан и шестой, реконструкция которого началась в Гарадагском районе за последние месяцы.

    С учетом срока эксплуатации и технического состояния существующего моста принято решение построить на его месте новый мост, отвечающий современным требованиям.

    Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Строительство моста Гарадагский район
    Bakının Qaradağ rayonunda sayca 6-cı körpünün tikintisinə başlanılıb
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