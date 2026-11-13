В Гарадагском районе Баку начато строительство шестого по счету моста

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к строительству шестого по счету моста в Гарадагском районе Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, работы ведутся в рамках обновления дорожной инфраструктуры и обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта.

В частности, началась реконструкция очередного моста на 55-м километре автодороги M2 Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией, в районе поселка Гобустан Гарадагского района. Это четвертый обновляемый мост в поселке Гобустан и шестой, реконструкция которого началась в Гарадагском районе за последние месяцы.

С учетом срока эксплуатации и технического состояния существующего моста принято решение построить на его месте новый мост, отвечающий современным требованиям.