В Гарадагском районе Баку начато строительство шестого по счету моста
- 13 ноября, 2026
- 11:23
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Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к строительству шестого по счету моста в Гарадагском районе Баку.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство, работы ведутся в рамках обновления дорожной инфраструктуры и обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта.
В частности, началась реконструкция очередного моста на 55-м километре автодороги M2 Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией, в районе поселка Гобустан Гарадагского района. Это четвертый обновляемый мост в поселке Гобустан и шестой, реконструкция которого началась в Гарадагском районе за последние месяцы.
С учетом срока эксплуатации и технического состояния существующего моста принято решение построить на его месте новый мост, отвечающий современным требованиям.