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    Bakının Qaradağ rayonunda sayca 6-cı körpünün tikintisinə başlanılıb

    İnfrastruktur
    • 13 noyabr, 2026
    • 10:58
    Bakının Qaradağ rayonunda sayca 6-cı körpünün tikintisinə başlanılıb

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) Bakının Qaradağ rayonunda sayca 6-cı körpünün tikintisinə başlayıb.

    "Report" bu barədə agentliyə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, yol infrastrukturunun yenilənməsi, nəqliyyatın təhlükəsiz və fasiləsiz hərəkətinin təmin edilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir.

    Bu çərçivədə M2 Bakı–Ələt–Qazax–Gürcüstanla dövlət sərhədi avtomobil yolunun 55-ci kilometrliyində, Qaradağ rayonunun Qobustan qəsəbəsi ərazisində yerləşən daha bir körpünün sökülərək yenidən tikintisinə başlanılıb.

    Bu, Qobustan qəsəbəsi ərazisində yenilənən sayca 4-cü, ümumilikdə isə son aylarda Qaradağ rayonunda yenidən tikintisinə başlanılan 6-cı körpüdür.

    Mövcud körpünün istismar müddətini başa vurması və texniki vəziyyəti nəzərə alınaraq onun yerində müasir tələblərə cavab verən yeni körpünün inşası nəzərdə tutulur.

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA)
    В Гарадагском районе Баку начато строительство шестого по счету моста
    44 filmi
    44 filmi

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