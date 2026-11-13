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    В Азербайджане завершена цифровая и зеленая трансформация 15 компаний

    Бизнес
    • 13 ноября, 2026
    • 11:02
    В Азербайджане завершена цифровая и зеленая трансформация 15 компаний

    В Азербайджане завершена цифровая и зеленая трансформация 15 компаний в рамках "Программы готовности к Индустрии 4.0".

    Как передает Report, об этом заявил исполнительный директор по продажам и маркетингу турецкой "Цифровой фабрики" MEXT Барыш Арыкан на мероприятии "Технологическая и зеленая трансформация промышленности" в Баку.

    По его словам, трансформация 15 компаний в рамках программы, реализуемой совместно с Центром анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM), стало важной отправной точкой в сотрудничестве с азербайджанской промышленностью.

    "В программу вошли 10 субъектов малого и среднего бизнеса и 5 крупных предприятий. MEXT, используя методологии SIRI и COSIRI, непосредственно на предприятиях оценил уровень зрелости компаний в сфере цифровизации и устойчивости. Затем на основе результатов оценки для каждой компании были подготовлены индивидуальные дорожные карты трансформации и определены приоритетные направления инвестиций. После были конкретизированы проекты трансформации вместе с анализом бизнес-моделей и финансовой рентабельности. Также отслеживался процесс доступа компаний к финансовым ресурсам. Компании остались довольны программой - по результатам опросов показатель удовлетворенности составил 9,23 балла из 10. В настоящее время рассматриваются заявки по новому этапу программы", - сказал Арыкан.

    Цифровая трансформация Азербайджано-турецкие отношения
    MEXT: Azərbaycanda 15 şirkətin rəqəmsal və "yaşıl" transformasiyası tamamlanıb
    MEXT: 15 Azerbaijani firms complete digital and green transformation
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