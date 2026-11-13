Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    США могут создать миссию для мониторинга соглашения Ливана и Израиля

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 11:14
    США могут создать миссию для мониторинга соглашения Ливана и Израиля

    Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность создания международного механизма для мониторинга трехстороннего соглашения между Ливаном и Израилем после завершения миссии Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL).

    Как сообщает Report, об этом написала глава вашингтонского бюро Asharq Bloomberg Хиба Наср в соцсети X.

    По ее словам, рассматривается механизм по образцу Многонациональных сил и наблюдателей (MFO), размещенных в Египте. Госсекретарь США Марко Рубио, активно занимающийся этим вопросом, несколько дней назад поднял тему возможного создания гражданской наблюдательной миссии.

    Ожидается, что постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц посетит Ливан 16-17 ноября. В ходе визита он планирует встретиться с президентом Джозефом Ауном, премьер-министром Навафом Саламом и спикером парламента Набихом Берри.

    Наср также отметила, что Вашингтон обсуждает эту инициативу с европейскими партнерами, в частности с Францией и Италией.

    Эскалация на Ближнем Востоке Марко Рубио Государство Израиль Ливан Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ Livan və İsrail arasında monitorinq üçün beynəlxalq mexanizm yaradılmasını nəzərdən keçirir
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