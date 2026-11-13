США могут создать миссию для мониторинга соглашения Ливана и Израиля

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность создания международного механизма для мониторинга трехстороннего соглашения между Ливаном и Израилем после завершения миссии Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL).

Как сообщает Report, об этом написала глава вашингтонского бюро Asharq Bloomberg Хиба Наср в соцсети X.

По ее словам, рассматривается механизм по образцу Многонациональных сил и наблюдателей (MFO), размещенных в Египте. Госсекретарь США Марко Рубио, активно занимающийся этим вопросом, несколько дней назад поднял тему возможного создания гражданской наблюдательной миссии.

Ожидается, что постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц посетит Ливан 16-17 ноября. В ходе визита он планирует встретиться с президентом Джозефом Ауном, премьер-министром Навафом Саламом и спикером парламента Набихом Берри.

Наср также отметила, что Вашингтон обсуждает эту инициативу с европейскими партнерами, в частности с Францией и Италией.