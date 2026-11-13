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    "Ханкенди" - первый танкер, вошедший в воды Австралии под флагом Азербайджана

    Инфраструктура
    • 13 ноября, 2026
    • 11:10
    Ханкенди - первый танкер, вошедший в воды Австралии под флагом Азербайджана

    Впервые в истории национального судоходства танкер под флагом независимого Азербайджана вошел в территориальные воды Австралии.

    Об этом сообщили Report в ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

    Исторический рейс был осуществлен танкером "Ханкенди" типа Aframax.

    19 октября судно вышло из порта Серия в Брунее и после 18 дней непрерывного плавания пришвартовалось в порту Джилонг в Австралии, где груз был благополучно выгружен.

    Несмотря на строгие требования в области морской безопасности и экологического контроля, действующие в австралийском порту, "Ханкенди" успешно прошел все необходимые проверки.

    Судно было приобретено в 2024 году совместным предприятием SA Maritime AFEZCO, созданным на паритетных началах ASCO и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR). В августе того же года в турецком порту Алиага состоялась церемония поднятия Государственного флага Азербайджана на танкере "Ханкенди", после чего судно было введено в эксплуатацию.

    Дедвейт танкера составляет 115 521 тонну, длина - 249,95 метра, ширина - 44 метра, высота борта - 21,20 метра, осадка - 15,22 метра, максимальная скорость - 16 узлов.

    "Ханкенди" - первый танкер, вошедший в воды Австралии под флагом Азербайджана

    Азербайджанское Каспийское морское пароходство (ASCO) Австралия
    Видео
    "Xankəndi" Azərbaycan bayrağı ilə Avstraliya sularına daxil olan ilk tanker olub
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    Khankendi becomes first tanker to enter Australian waters flying Azerbaijani flag
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