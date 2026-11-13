"Ханкенди" - первый танкер, вошедший в воды Австралии под флагом Азербайджана

Впервые в истории национального судоходства танкер под флагом независимого Азербайджана вошел в территориальные воды Австралии.

Об этом сообщили Report в ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

Исторический рейс был осуществлен танкером "Ханкенди" типа Aframax.

19 октября судно вышло из порта Серия в Брунее и после 18 дней непрерывного плавания пришвартовалось в порту Джилонг в Австралии, где груз был благополучно выгружен.

Несмотря на строгие требования в области морской безопасности и экологического контроля, действующие в австралийском порту, "Ханкенди" успешно прошел все необходимые проверки.

Судно было приобретено в 2024 году совместным предприятием SA Maritime AFEZCO, созданным на паритетных началах ASCO и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR). В августе того же года в турецком порту Алиага состоялась церемония поднятия Государственного флага Азербайджана на танкере "Ханкенди", после чего судно было введено в эксплуатацию.

Дедвейт танкера составляет 115 521 тонну, длина - 249,95 метра, ширина - 44 метра, высота борта - 21,20 метра, осадка - 15,22 метра, максимальная скорость - 16 узлов.