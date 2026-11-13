İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    "Xankəndi" Azərbaycan bayrağı ilə Avstraliya sularına daxil olan ilk tanker olub

    İnfrastruktur
    • 13 noyabr, 2026
    • 10:39
    Xankəndi Azərbaycan bayrağı ilə Avstraliya sularına daxil olan ilk tanker olub

    Milli gəmiçilik tariximizdə ilk dəfə müstəqil Azərbaycan bayrağı altında üzən tanker Avstraliya sularına daxil olub.

    Bu barədə "Report"a "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-dən (ASCO) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu tarixi səfəri "Aframax" tipli "Xankəndi" tankeri həyata keçirib.

    Oktyabrın 19-da Bruneyin Seria limanından yola çıxan gəmi 18 günlük fasiləsiz səfərdən sonra Avstraliyanın Gilonq limanına yan alıb. Burada yük təhlükəsiz şəkildə tankerdən boşaldılıb.

    Dəniz təhlükəsizliyi və ekoloji nəzarət baxımından ciddi prosedurların tətbiq olunduğu Avstraliya limanında "Xankəndi" bütün tələblərə cavab verib. Belə ki, limanda olduğu müddətdə tanker yerli ekoloji nəzarətdən və ABS təsnifat cəmiyyətinin illik müayinəsindən uğurla keçib. Eyni zamanda, burada gəmidə heyət dəyişikliyi aparılıb, yanacaq təchizatı həyata keçirilib, təhlükəsizlik, radio və GMDSS sistemlərinə illik texniki xidmət göstərilib.

    Gəmi 2024-cü ildə ASCO və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) paritet əsaslarla yaratdığı "SA Maritime AFEZCO" Birgə Müəssisəsi tərəfindən alınıb və elə həmin ilin avqustunda Türkiyənin Aliağa limanında üçrəngli bayrağımızın qaldırılması ilə istismara qəbul edilib.

    Tankerin dedveyti 115 521 ton, uzunluğu 249,95 metr, eni 44 metr, bortunun hündürlüyü 21,20 metr, suya oturumu 15,22 metr, maksimal sürəti isə 16 düyündür.

    "Xankəndi" Azərbaycan bayrağı ilə Avstraliya sularına daxil olan ilk tanker olub

    Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC (ASCO) Avstraliya Azərbaycan Bayrağı
    Video
    "Ханкенди" - первый танкер, вошедший в воды Австралии под флагом Азербайджана
    Video
    Khankendi becomes first tanker to enter Australian waters flying Azerbaijani flag
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    12:16
    Ermənistanda qazdoldurma məntəqəsində partlayış baş verib
    Region
    12:16
    AzAK-ın beynəlxalq əməkdaşlıq coğrafiyası genişlənir
    Biznes
    12:12
    Ozan Kabak Türkiyə millisinin düşərgəsindən ayrılıb
    Futbol
    12:11
    Kənan Kərimzadə: Gələn il 100 məktəb yeni maliyyələşmə sisteminə keçəcək
    Milli Məclis
    12:02
    Azərbaycanda aqrar sektor 1 %-dən çox böyüyüb
    ASK
    11:59
    Foto
    Dövlət Gömrük Komitəsinin yeni binası beynəlxalq sertifikata layiq görülüb
    İnfrastruktur
    11:54
    Nazir müavini: "Qadınlarımız "Coursera"da 70 mindən çox təlimi tamamlayıb"
    Biznes
    11:51
    Nazir müavini: "Son beş ildə dövlət sifarişli yerlərin qəbul planında payı 50 faizə yaxınlaşıb"
    Elm və təhsil
    11:49
    Azər Bayramov: "Rəhbəri qadınlar olan 30 minə yaxın kommersiya qurumu var"
    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti