Эмин Амруллаев обсудил программу двойного диплома с Университетом Дж. Вашингтона
Наука и образование
- 13 ноября, 2026
- 11:24
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Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев встретился с представителями Университета Джорджа Вашингтона.
Об этом Report сообщили из министерства.
Сообщается, что в рамках встречи, состоявшейся в здании министерства в Баку, состоялся обмен мнениями о текущих связях с вузом, а также о сотрудничестве по международной программе двойного диплома и перспективах развития.
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