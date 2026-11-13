Эмин Амруллаев обсудил программу двойного диплома с Университетом Дж. Вашингтона

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев встретился с представителями Университета Джорджа Вашингтона.

Об этом Report сообщили из министерства.

Сообщается, что в рамках встречи, состоявшейся в здании министерства в Баку, состоялся обмен мнениями о текущих связях с вузом, а также о сотрудничестве по международной программе двойного диплома и перспективах развития.