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    Эмин Амруллаев обсудил программу двойного диплома с Университетом Дж. Вашингтона

    Наука и образование
    • 13 ноября, 2026
    • 11:24
    Эмин Амруллаев обсудил программу двойного диплома с Университетом Дж. Вашингтона

    Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев встретился с представителями Университета Джорджа Вашингтона.

    Об этом Report сообщили из министерства.

    Сообщается, что в рамках встречи, состоявшейся в здании министерства в Баку, состоялся обмен мнениями о текущих связях с вузом, а также о сотрудничестве по международной программе двойного диплома и перспективах развития.

    Эмин Амруллаев обсудил программу двойного диплома с Университетом Дж. Вашингтона
    Эмин Амруллаев обсудил программу двойного диплома с Университетом Дж. Вашингтона

    Эмин Амруллаев Университет Джорджа Вашингтона двойной диплом
    Фото
    Azərbaycan və Corc Vaşinqton Universiteti arasında ikili diplom proqramı üzrə əməkdaşlıq müzakirə edilib
    44 filmi
    44 filmi

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