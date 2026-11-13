Azərbaycan və Corc Vaşinqton Universiteti arasında ikili diplom proqramı üzrə əməkdaşlıq müzakirə edilib
Elm və təhsil
- 13 noyabr, 2026
- 11:10
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Noyabrın 11-də elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Corc Vaşinqton Universitetinin nümayəndələri ilə görüşüb.
Bu barədə "Report"a Elm və Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, görüş çərçivəsində sözügedən ali təhsil müəssisəsi ilə cari əlaqələr, habelə beynəlxalq ikili diplom proqramı üzrə əməkdaşlıq, eləcə də inkişaf perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
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