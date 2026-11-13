Газовоз подорвался на морской мине в Ормузе
Другие страны
- 13 ноября, 2026
- 11:01
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Танкер, перевозивший сжиженный нефтяной газ, подорвался на морской мине в восточной части Ормузского пролива.
Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом заявили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
По утверждению иранской стороны, судно пыталось пройти по неразрешенному южному маршруту вопреки неоднократным предупреждениям. Столкновение с миной привело к мощному взрыву.
В заявлении также утверждается, что газовоз рассчитывал на защиту американских истребителей при прохождении пролива.
В ВМС КСИР предупредили, что суда, нарушающие установленные Ираном правила и выбирающие неразрешенные и опасные маршруты, могут столкнуться с аналогичными последствиями.
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