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    Газовоз подорвался на морской мине в Ормузе

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 11:01
    Газовоз подорвался на морской мине в Ормузе

    Танкер, перевозивший сжиженный нефтяной газ, подорвался на морской мине в восточной части Ормузского пролива.

    Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом заявили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    По утверждению иранской стороны, судно пыталось пройти по неразрешенному южному маршруту вопреки неоднократным предупреждениям. Столкновение с миной привело к мощному взрыву.

    В заявлении также утверждается, что газовоз рассчитывал на защиту американских истребителей при прохождении пролива.

    В ВМС КСИР предупредили, что суда, нарушающие установленные Ираном правила и выбирающие неразрешенные и опасные маршруты, могут столкнуться с аналогичными последствиями.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив
    Hörmüzdə mayeləşdirilmiş neft qazı daşıyan tanker minaya düşərək partlayıb
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