Газовоз подорвался на морской мине в Ормузе

Танкер, перевозивший сжиженный нефтяной газ, подорвался на морской мине в восточной части Ормузского пролива.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом заявили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По утверждению иранской стороны, судно пыталось пройти по неразрешенному южному маршруту вопреки неоднократным предупреждениям. Столкновение с миной привело к мощному взрыву.

В заявлении также утверждается, что газовоз рассчитывал на защиту американских истребителей при прохождении пролива.

В ВМС КСИР предупредили, что суда, нарушающие установленные Ираном правила и выбирающие неразрешенные и опасные маршруты, могут столкнуться с аналогичными последствиями.