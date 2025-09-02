Эрдоган: У Азербайджана и Армении нет разногласий по Зангезурскому коридору

Лидеры Азербайджана и Армении придерживаются единой позиции в вопросе мира на Южном Кавказе, в том числе не имеют никаких разногласий в вопросе Зангезурского коридора.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам своего пула на обратном пути из Китая.

"[На полях саммита ШОС] я провел обстоятельные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а затем с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На этих двух встречах я увидел, что и Алиев, и Пашинян придерживаются единой позиции. По вопросу Зангезурского коридора также нет никаких проблем или разногласий. Ильхам Алиев в этом вопросе гораздо увереннее", - сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, Вашингтонский саммит помог определить будущие шаги в направлении мира на Южном Кавказе, что крайне важно для региона.

"С установлением мира активизируются автомобильные и железнодорожные коммуникации, откроются пограничные переходы, это положительно повлияет на многие сферы, прежде всего на торговлю. Это также отвечает интересам Турции. Выиграют все страны региона", - сказал он.