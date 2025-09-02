    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Эрдоган: У Азербайджана и Армении нет разногласий по Зангезурскому коридору

    Внешняя политика
    • 02 сентября, 2025
    • 15:23
    Эрдоган: У Азербайджана и Армении нет разногласий по Зангезурскому коридору

    Лидеры Азербайджана и Армении придерживаются единой позиции в вопросе мира на Южном Кавказе, в том числе не имеют никаких разногласий в вопросе Зангезурского коридора.

    Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам своего пула на обратном пути из Китая.

    "[На полях саммита ШОС] я провел обстоятельные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а затем с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На этих двух встречах я увидел, что и Алиев, и Пашинян придерживаются единой позиции. По вопросу Зангезурского коридора также нет никаких проблем или разногласий. Ильхам Алиев в этом вопросе гораздо увереннее", - сказал Эрдоган.

    По словам турецкого лидера, Вашингтонский саммит помог определить будущие шаги в направлении мира на Южном Кавказе, что крайне важно для региона.

    "С установлением мира активизируются автомобильные и железнодорожные коммуникации, откроются пограничные переходы, это положительно повлияет на многие сферы, прежде всего на торговлю. Это также отвечает интересам Турции. Выиграют все страны региона", - сказал он.

    Турция Реджеп Тайип Эрдоган Зангезурский коридор Азербайджан Армения
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Ərdoğan: Zəngəzur dəhlizi məsələsində hər hansı bir problem, fikir ayrılığı yoxdur
    Английская версия Английская версия
    Erdogan: No problem or disagreement on Zangazur corridor

    Последние новости

    17:00

    Си Цзиньпин: Применение силы - неверный способ разрешения разногласий

    Другие страны
    16:57

    В Лачынском аэропорту появится пункт пропуска через государственную границу

    Инфраструктура
    16:51

    Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успехов на международных соревнованиях

    Индивидуальные
    16:51

    Пресс-секретарь ЕС: Из-за сбоя GPS болгарские службы посадили самолет фон дер Ляйен альтернативным способом

    Другие страны
    16:44

    Новый посол ЕС прибыла в Азербайджан

    Внешняя политика
    16:42

    Азербайджанская велогонщица: Рада исторической победе в Турции

    Индивидуальные
    16:28

    "Ханкенди" продлил контракт с турецким главным тренером

    Футбол
    16:27

    Ушаков: Россия и США планируют очередной раунд межмидовских консультаций

    Другие страны
    16:21

    Британия готовится анонсировать новый список санкций против РФ

    Другие страны
    Лента новостей