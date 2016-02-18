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    ​Эрдоган отложил визит в Азербайджан из-за теракта в Анкаре

    Завтра должно было состояться 5-ое заседание Совета по стратегическому сотрудничеству на высшем уровне

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отложил визит в Азербайджан в связи с терактом в Анкаре.

    Как передает Report, об этом сообщает Anadolu со ссылкой на свой источник.

    Завтра должно было состояться 5-ое заседание Совета по стратегическому сотрудничеству на высшем уровне. В связи с этим президент Турции Т.Эрдоган должен был прибыть в Азербайджан.

    Взрыв прогремел в турецкой столице вечером 17 февраля. Это произошло возле зданий генштаба, МВД и парламента. Автомобиль, начиненный взрывчаткой, взорвался в центре города на перекрестке. В этот момент рядом с заминированной машиной на красный сигнал светофора остановился транспорт Генштаба Турции.

    Как сообщает Anadolu со ссылкой на вице-премьера Турции Нумана Куртулмуша, жертвами теракта стали по меньшей мере 28 человек, еще около 60 пострадали.

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