Эрдоган обсудит с Пашиняном нормализацию отношений Турции и Армении

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Праге 6 октября на полях саммита Европейского политического сообщества.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Праге 6 октября на полях саммита Европейского политического сообщества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Sabah.

Источники сообщили, что турецкий лидер, выступая 1 октября в парламенте, сообщал о возможности такой встречи.

На переговорах, отмечает "Сабах", планируется обсудить нормализацию отношений между Турцией и Арменией. В частности, как ожидается, Эрдоган предложит Пашиняну проведение встреч спецпредставителей по вопросам урегулирования двусторонних отношений поочередно в Турции и Армении, а не на территории третьих стран. Кроме того, турецкий лидер выступит с предложениями по снижению напряженности в регионе и скорейшему подписанию между Арменией и Азербайджаном мирного договора.

Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об их установлении, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов.