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Эрдоган: Мы совершим семейную поездку в Шушу - ВИДЕО

Эрдоган: Мы совершим семейную поездку в Шушу - ВИДЕО "После завершения нашей программы в Брюсселе мы будем гостями моего брата Ильхама Алиева в Баку".
Внешняя политика
9 июня 2021 г. 15:08
Эрдоган: Мы совершим семейную поездку в Шушу - ВИДЕО
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"После завершения нашей программы в Брюсселе мы будем гостями моего брата Ильхама Алиева в Баку".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Оттуда мы посетим Шушу. Мы совершим семейную поездку в Шушу, проведем официальные встречи и посетим различные места. Освобождение оккупированных земель дружественного и братского Азербайджана при поддержке нашей страны - это возможность открыть двери нового периода для всех сторон в регионе, в том числе для Армении", - сказал Эрдоган.

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Версия на английском языке Turkish President to visit Shusha
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Şuşaya səfər edəcəyəm" - VİDEO

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