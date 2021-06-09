Эрдоган: Мы совершим семейную поездку в Шушу - ВИДЕО

"После завершения нашей программы в Брюсселе мы будем гостями моего брата Ильхама Алиева в Баку".

"После завершения нашей программы в Брюсселе мы будем гостями моего брата Ильхама Алиева в Баку".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Оттуда мы посетим Шушу. Мы совершим семейную поездку в Шушу, проведем официальные встречи и посетим различные места. Освобождение оккупированных земель дружественного и братского Азербайджана при поддержке нашей страны - это возможность открыть двери нового периода для всех сторон в регионе, в том числе для Армении", - сказал Эрдоган.