    Эрдоган: Мы рады предпринятым в Вашингтоне шагам на пути к прочному миру между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2025
    • 20:04
    Эрдоган: Мы рады предпринятым в Вашингтоне шагам на пути к прочному миру между Баку и Ереваном

    Турция приветствует шаги, предпринятые 8 августа в Вашингтоне на пути к установлению устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

    "Я еще раз поздравляю президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа, который внес вклад в этот процесс", - сказал турецкий лидер.

    Эрдоган отметил, что в данном контексте нормализация отношений между Турцией и Арменией будет продолжена.

    Отметим, что в Вашингтоне 8 августа лидеры Азербайджана и Армении в присутствии президента США подписали совместную декларацию, состоящую из 7 пунктов. Один из пунктов этого документа касается запуска Зангезурского коридора ("Маршрута Трампа") в рамках разблокирования региональных коммуникаций. Кроме этого, главы МИД Азербайджана и Армении парафировали Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.

