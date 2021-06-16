Эрдоган: Мы будем горды видеть Шушу культурной столицей тюркского мира

"Карабах был самым прекрасным местом в мире, а также одним из культурных центров. Он вновь станет таким. Вчера мы с моим братом были в Шуше".

"Карабах был самым прекрасным местом в мире, а также одним из культурных центров. Он вновь станет таким. Вчера мы с моим братом были в Шуше".

Как передает корреспондент Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал во время выступления в Милли Меджлисе Азербайджана.

По его словам, как академия искусств Шуша была местом, где искусство находилось на самом высоком уровне:

"Шуша хранила статус центра литературы. Этот город – родина гениального композитора Узеира Гаджибейли, Бюльбюля, Натаван и других поэтов. Сегодня Шуша встает на ноги. Объявление Шуши культурной столицей – открытое послание миру.

Мы будем горды видеть в будущем году Шушу культурной столицей тюркского мира. Не только Шуша и Карабах, но и повсеместно тюркский мир взрастил выдающихся личностей".