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Эрдоган: Мы будем горды видеть Шушу культурной столицей тюркского мира

Эрдоган: Мы будем горды видеть Шушу культурной столицей тюркского мира "Карабах был самым прекрасным местом в мире, а также одним из культурных центров. Он вновь станет таким. Вчера мы с моим братом были в Шуше".
Внешняя политика
16 июня 2021 г. 16:36
Эрдоган: Мы будем горды видеть Шушу культурной столицей тюркского мира
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"Карабах был самым прекрасным местом в мире, а также одним из культурных центров. Он вновь станет таким. Вчера мы с моим братом были в Шуше".

Как передает корреспондент Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал во время выступления в Милли Меджлисе Азербайджана.

По его словам, как академия искусств Шуша была местом, где искусство находилось на самом высоком уровне:

"Шуша хранила статус центра литературы. Этот город – родина гениального композитора Узеира Гаджибейли, Бюльбюля, Натаван и других поэтов. Сегодня Шуша встает на ноги. Объявление Шуши культурной столицей – открытое послание миру.

Мы будем горды видеть в будущем году Шушу культурной столицей тюркского мира. Не только Шуша и Карабах, но и повсеместно тюркский мир взрастил выдающихся личностей".

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Версия на английском языке Erdoğan: We will be proud to see Shusha as cultural capital of Turkic world
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Gələn il Şuşanın türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı olmasından şərəf duyarıq"

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