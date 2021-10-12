Эрдоган и Байден обсудят карабахский вопрос

Между Турцией и США существуют тесное сотрудничество.

Между Турцией и США существует тесное сотрудничество.

Как сообщает Report, об этом спикер президента Турции Ибрагим Калын сказал в интервью газете Milliyet.

И. Калын раскрыл темы, которые будут обсуждены на встрече президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Джозефа Байдена в рамках саммита лидеров G-20, ожидающейся 30-31 октября в Риме.

"Мы сотрудничаем с США в сфере политики, экономики, энергетики, безопасности, борьбе с терроризмом, торговли, оборонной промышленности, в вопросах Афганистана, Сирии, Ирака, Карабаха, Кавказа, Ливии, Восточного Средиземноморья и других регионов, в глобальных вопросах. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудят эти приоритетные вопросы.

Мы особенно хотим расширения торговли. На переговорах в Белом Доме я особо отметил этот вопрос. Я сказал, что объем товарооборота между Турцией и США в размере 21 млрд долларов не отражает имеющийся потенциал", - отметил он.