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Эрдоган и Байден обсудят карабахский вопрос

Эрдоган и Байден обсудят карабахский вопрос Между Турцией и США существуют тесное сотрудничество.
Внешняя политика
12 октября 2021 г. 10:29
Эрдоган и Байден обсудят карабахский вопрос
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Между Турцией и США существует тесное сотрудничество.

Как сообщает Report, об этом спикер президента Турции Ибрагим Калын сказал в интервью газете Milliyet.

И. Калын раскрыл темы, которые будут обсуждены на встрече президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Джозефа Байдена в рамках саммита лидеров G-20, ожидающейся 30-31 октября в Риме.

"Мы сотрудничаем с США в сфере политики, экономики, энергетики, безопасности, борьбе с терроризмом, торговли, оборонной промышленности, в вопросах Афганистана, Сирии, Ирака, Карабаха, Кавказа, Ливии, Восточного Средиземноморья и других регионов, в глобальных вопросах. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудят эти приоритетные вопросы.

Мы особенно хотим расширения торговли. На переговорах в Белом Доме я особо отметил этот вопрос. Я сказал, что объем товарооборота между Турцией и США в размере 21 млрд долларов не отражает имеющийся потенциал", - отметил он.

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Версия на английском языке Erdogan, Biden to discuss Karabakh issue
Версия на азербайджанском языке Ərdoğanla Bayden Qarabağ məsələsini müzakirə edəcək

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