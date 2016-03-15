Эрдоган: Турция продолжит поддерживать Азербайджан в вопросе нагорно-карабахского конфликта

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ "Благодарю азербайджанских братьев за поддержку. Сегодня мы собрались в Анкаре для проведения 5-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, который должен был состояться в Баку".

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент отметил, что азербайджанский лидер предложил провести заседание в Анкаре после совершенных в турецкой столице терактов. Он отметил важность проведения этого заседания для того, чтобы показать сплоченность перед террористическими организациями. Р.Т.Эрдоган также поблагодарил азербайджанский народ за то, что он в очередной раз продемонстрировал, что "находится рядом с турецким народом в его тяжелые дни": "Как говорили наши лидеры, мы один народ и два государства".

Эрдоган также заявил, что Турция всегда поддерживала и продолжит поддерживать Азербайджан в вопросе нагорно-карабахского конфликта.