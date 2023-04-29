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Эрдоган: Азербайджан строит в Кахраманмараше городок для пострадавших от землетрясения

Эрдоган: Азербайджан строит в Кахраманмараше городок для пострадавших от землетрясения Азербайджан строит кампус для пострадавших от землетрясения в турецком городе Кахраманмараш.
Внешняя политика
29 апреля 2023 г. 14:20
Эрдоган: Азербайджан строит в Кахраманмараше городок для пострадавших от землетрясения

Азербайджан строит городок для пострадавших от землетрясения в турецком Кахраманмараше.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии фестиваля TEKNOFEST-2023 в Стамбуле.

После выступления президента Азербайджан Ильхама Алиева, глава Турции также обратился к участникам церемонии закладки в Кахраманмараше городка, являющегося совместным проектом Азербайджана и турецкого управления по жилищному строительству TOKİ.

По его словам, Азербайджан всегда был рядом с Турцией. Так, поисково-спасательные группы Азербайджана были направлены в Турцию с первых минут после произошедшего землетрясения в Кахраманмараше. Помимо этого, президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал построить городок в Кахраманмараше, состоящий из тысячи домов.

"Но мы решили построить там азербайджанский городок со школой, мечетью, общежитием и зданиями. Сегодня мы заложили фундамент будущего городка", - сказал он.

Ожидается, что строительные работы будут завершены в течение года.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Azərbaycan Kahramanmaraşda zəlzələdən zərər çəkənlər üçün şəhərcik inşa edir"

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