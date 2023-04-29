Эрдоган: Азербайджан строит в Кахраманмараше городок для пострадавших от землетрясения

Азербайджан строит кампус для пострадавших от землетрясения в турецком городе Кахраманмараш.

Азербайджан строит городок для пострадавших от землетрясения в турецком Кахраманмараше.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии фестиваля TEKNOFEST-2023 в Стамбуле.

После выступления президента Азербайджан Ильхама Алиева, глава Турции также обратился к участникам церемонии закладки в Кахраманмараше городка, являющегося совместным проектом Азербайджана и турецкого управления по жилищному строительству TOKİ.

По его словам, Азербайджан всегда был рядом с Турцией. Так, поисково-спасательные группы Азербайджана были направлены в Турцию с первых минут после произошедшего землетрясения в Кахраманмараше. Помимо этого, президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал построить городок в Кахраманмараше, состоящий из тысячи домов.

"Но мы решили построить там азербайджанский городок со школой, мечетью, общежитием и зданиями. Сегодня мы заложили фундамент будущего городка", - сказал он.

Ожидается, что строительные работы будут завершены в течение года.