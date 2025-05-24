Эрдоган аплодировал стоя карабахским скакунам на фестивале этноспорта в Стамбуле

Эрдоган аплодировал стоя карабахским скакунам на фестивале этноспорта в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наблюдал за выступлением азербайджанской команды на VII Международном фестивале этноспорта и культуры в Стамбуле.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, мероприятие, организованное Всемирной конфедерацией этноспорта, собрало любителей традиционных видов спорта со всего мира.

Эрдоган с интересом наблюдал за выступлениями фольклорных коллективов, среди которых особо выделилось акробатическое конное шоу с карабахскими скакунами.

Наездники в ходе шоу подняли флаги Турции и Азербайджана. Турецкий лидер встал и поддержал их бурными аплодисментами.

Напомним, Азербайджан представлен на фестивале делегацией из более чем ста человек от Государственной пограничной службы, шатром, установленным Азербайджанским культурным центром при посольстве в Турции, и 20 карабахскими скакунами. Организатором участия страны в мероприятии выступила Федерация конного спорта Азербайджана.

Всего на фестивале, который продлится до 25 мая, запланировано 6 выступлений карабахских скакунов.