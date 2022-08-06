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Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву 5 августа госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
6 августа 2022 г. 00:19
Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

5 августа госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Report сообщает, что в ходе телефонного разговора государственный секретарь США выразил обеспокоенность в связи с возникшей в регионе напряженностью.

Отметив, что вся ответственность за возникшую напряженность ложится на официальный Ереван, Президент Ильхам Алиев сказал, что незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, совершили военную провокацию, в результате чего погиб азербайджанский военнослужащий. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что азербайджанская сторона приняла необходимые ответные меры для пресечения этой военной провокации. Глава государства сказал, что в соответствии с положениями трехстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года азербайджанская сторона неоднократно выносила на повестку дня вопрос о выводе с наших территорий вооруженных сил Армении и незаконных армянских военных формирований. Однако Армения не выполняет данного обязательства под различными предлогами, выступает с противоречивыми заявлениями.

Президент Ильхам Алиев отметил, что строительство альтернативной Лачинскому коридору дороги с азербайджанской стороны близится к завершению, и подчеркнул, что после того, как она будет готова, российский контингент миротворческих сил в соответствии с положениями трехстороннего Заявления будет дислоцирован на этой дороге.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по двусторонним отношениях и вопросам, представляющими взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Antoni Blinken Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib

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