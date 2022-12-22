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Эмомали Рахмон поздравил президента Азербайджана

Эмомали Рахмон поздравил президента Азербайджана Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
22 декабря 2022 г. 15:15
Эмомали Рахмон поздравил президента Азербайджана

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

С наилучшими пожеланиями сердечно поздравляю Вас с Днем рождения.

Под Вашим руководством дружественный Азербайджан, уверенно двигаясь вперед по пути прогресса и динамичного развития, добивается значительных успехов в социально-экономической и других сферах жизни, а также в повышении авторитета на международной арене.

Высоко ценю Ваше постоянное внимание к вопросам последовательного укрепления таджикско-азербайджанских отношений сотрудничества, которые изначально основаны на ценностях дружбы, взаимного уважения, доверия и взаимопонимания.

Пользуясь возможностью, хотел бы подтвердить нашу неизменную готовность к продолжению тесной совместной работы и конструктивного межгосударственного диалога между нашими странами по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки.

Искренне желаю Вам, дорогой друг, крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в Вашей ответственной деятельности на посту главы государства, а братскому народу Азербайджана - мира, спокойствия и неуклонного процветания".

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Версия на английском языке President of Tajikistan sends congratulatory letter to Azerbaijani President 
Версия на азербайджанском языке Emoməli Rəhmon Azərbaycan liderinə təbrik məktubu göndərib

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