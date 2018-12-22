Эмомали Рахмон поздравил Ильхама Алиева по случаю дня рождения

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения.

Ваша многогранная деятельность на посту Президента Азербайджанской Республики снискала Вам заслуженное уважение не только в Вашей стране, но и далеко за ее пределами.

Благодаря совместным усилиям нам удалось добиться заметных результатов во взаимовыгодных отношениях наших стран.

Пользуясь случаем, выражаю уверенность в том, что существующие отношения многопланового сотрудничества между Таджикистаном и Азербайджаном, основанные на традициях дружбы и взаимопонимания, и впредь будут крепнуть и развиваться в соответствии с коренными интересами наших народов.

Искренне желаю Вам, дорогой друг, крепкого здоровья, счастья, благополучия в жизни, а также больших успехов в Вашей государственной деятельности на благо процветания братского Азербайджана".