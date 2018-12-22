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    Эмомали Рахмон поздравил Ильхама Алиева по случаю дня рождения

    Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

    "Уважаемый Ильхам Гейдарович.

    От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения.

    Ваша многогранная деятельность на посту Президента Азербайджанской Республики снискала Вам заслуженное уважение не только в Вашей стране, но и далеко за ее пределами.

    Благодаря совместным усилиям нам удалось добиться заметных результатов во взаимовыгодных отношениях наших стран.

    Пользуясь случаем, выражаю уверенность в том, что существующие отношения многопланового сотрудничества между Таджикистаном и Азербайджаном, основанные на традициях дружбы и взаимопонимания, и впредь будут крепнуть и развиваться в соответствии с коренными интересами наших народов.

    Искренне желаю Вам, дорогой друг, крепкого здоровья, счастья, благополучия в жизни, а также больших успехов в Вашей государственной деятельности на благо процветания братского Азербайджана".

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